Son dakika spor haberleri: Trendyol 1. Lig'e 6'da 6 yaparak giren Eyüpspor'da sürpriz bir ayrılık gerçekleşti. İstanbul ekibinde bir türlü şans bulamayan Ryan Babel ile yollar ayrıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Hollandalı tecrübeli futbolcu Ryan Babel ile yollarını ayırdı.



Asbaşkan Fatih Kulaksız'la bir görüşme yapan Hollandalı futbolcuyla fesih şartlarında uzlaşma sağlandı.

Devre arası bir takımla anlaşamazsa Ryan Babel'in futbolu bırakma düşüncesi de bulunuyor.

ARDA TURAN'IN TAKIMINDA ŞANS BULAMADI

Sezona 6'da 6 ile giren ve yenilgisiz liderliğini sürdüren Eyüpspor, bu sezon Süper Lig'e oldukça yakın gözüküyor.

Özellikle Caner Erkin ve Ahmed Kutucu gösterdikleri performanslarla takımı sürükleyen isimler olarak göze çarpıyor. Kadroda birçok önemli ismin bulunduğu Eyüpspor'da gözden düşen ilk isim Ryan Babel oldu.

Geçtiğimiz yaz dönemi Galatasaray'dan Eyüpspor'a imza atan 36 yaşındaki Hollandalı, beklenen katkıyı veremedi. Arda Turan'ın eski takım arkadaşı da olan Babel, eflatun sarılı ekipte bu sezon forma şansı bulamayınca taraflar karşılıklı anlaşma yoluna gitti.





