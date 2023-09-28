Transfer döneminde yıldız isimlerin yeni adresi olan Suudi Arabistan Ligi'nde flaş gelişmeler yaşanıyor.

Birçok kez futbolseverleri şaşırtan Suudiler, bu kez daha çok şaşırtacak.

Saudi Pro League, hakem transfer edecek.

Times'ta yer alan haberde, Katar'daki Dünya Kupası'nda görev yapan hakemler dahil birçok hakemle Suudi Arabistan'da görev yapıp yapmayacağıyla ilgili görüşüldüğü belirtildi.

Haberde, ilk etapta ligin gelişimi için hakmelerin 6-12 ay arasında ligde görev yapmasının planlandığı ifade edildi.

Ek olarak Premier Lig'deki hakemlerin yıllık 120 bin ile 300 bin sterin arasında kazandığı ancak Suudi Arabistan'ın bu paraların üstüne çıkabileceği aktarıldı.

Suudi Arabistan Ligi kurallarına göre yurt dışından gelen hakemler, ligde tek maçlık görev alabiliyor.