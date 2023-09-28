Real Madrid'in başında etkili bir grafik ortaya koyan Carlo Ancelotti, gelecek sezon takımdan ayrılacak.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Real Madrid, İtalyan teknik adamın haziran ayında bitecek olan sözleşmesini uzatmayacak.

Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, daha önce İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Brezilya Milli Futbol Takımı'nın başına geçeceğini açıklamıştı.

YERİNE İKİ ADAY VAR

Real Madrid yönetiminin, Deneyimli çalıştırıcının yerine iki ismi gündemine aldığı ifade edildi.

İlk isim Bayer Leverkusen'te teknik direktörlük yapan ve başarılı bir performans gösteren eski futbolcusu Xabi Alonso. Diğeri ise Brighton ile Premier Lig'de güzel bir başlangıç yapan Roberto de Zerbi.

Real Madrid yönetiminin son değerlendirmeyi yapıp iki isim arasında son kararını vereceği kaydedildi.

ANCELOTTI'NİN RAKAMLARI

Temmuz 2021'de Real Madrid'in başına geçen 64 yaşındaki teknik adam, 125 maçta 87 galibiyet, 16 beraberlik ve 22 mağlubiyet aldı. İtalyan teknik adam daha önce Everton, Bayern Münih, Napoli, PSG, Chelsea, Milan, Juventus gibi dev takımları da çalıştırdı.