Barcelona - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 8. haftada Barcelona sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Barcelona - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 8. haftada Barcelona ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Barcelona - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Sevilla maçı 29 Eylül Cuma günü saat 22.00'da başlayacak. Müccadele S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.