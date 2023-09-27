Ziraat Türkiye Kupası'nda toplu sonuçlar! Tur atlayan takımlar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 27 Eylül Çarşamba günü oynanan ilk tur maçları kıran kırana geçti. Zorlu karşılaşmalarda galip gelen takımlar bir üst tura yükseldi. İşte günün toplu sonuçları...

Ziraat Türkiye Kupası ilk tur maçları büyük bir mücadeleye sahne oluyor. 27 Eylül Çarşamba günü oynanan karşılaşmalarda kazanan takımlar adlarını bir üst tura yazdırdı.



İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda 27 Eylül Çarşamba günü maçlarında toplu sonuçlar...

Siirt İÖİ 1-2 Şırnak İY

Mardin 1969 4-1 Batman Petrol

Bingölspor 1-2 Elazığ FK

Sebat Gençlik 4-0 1954 Kelkit

Pazarspor 2-0 Gümüşhanespor

Bayburt ÖİS 2-2 Eynesil (PEN 3-4 Eynesil)

Erbaaspor 3-0 Fatsa Bld

Sivas Bld 2-0 Amasya 1968

Çarşambaspor 1-7 Tokat

Kalecik FK 3-0 Kırıkkale BA

Anadolu Ünv 1-2 Sincan Bld

1922 Konyaspor 1-1 Talasgücü Bld (PEN 3-4 Talasgücü)

Burdur MAKÜ 2-1 Tarsus İY

Kumluca BS 0-2 Silifke Bld

Bigaspor 0-0 Bayırköyspor (PEN 4-1 Bigaspor)

Gölcükspor 3-0 Bartınspor

Sapanca 1-1 Darıca GB (PEN 4-3 Sapanca)

Bulvarspor 3-4 Karabük İdman

Sultanbeyli 1-3 İstanbul Sinop

Silivrispor 2-0 E. Velimeşe

Turgutluspor 1-3 Aliağa

Bursa Yıldırım 2-0 İnegöl Kafkas

Karşıyaka 2-0 Bergama Sportif