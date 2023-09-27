Osasuna - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Osasuna - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 7. haftada Osasuna ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Osasuna - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.09.2023- 20:30