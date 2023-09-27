Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Lig Kupası

İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Newcastle United sahasında Manchester City'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Newcastle United ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEWCASTLE UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Newcastle United - Manchester City maçı 27 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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