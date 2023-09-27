Serie A'da 6. hafta maçında Inter, sahasında konuk ettiği Sassuolo'ya 2-1 mağlup oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Inter, konuk ettiği Sassuolo'ya 2-1 mağlup oldu.

Ligin 6. haftasında, sezona 5'te 5 yaparak başlayan Inter, Sassuolo'yu ağırladı.

Ev sahibi ekip, 45+1. dakikada Denzel Dumfries'in ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Sassuolo, 51. dakikada Nedim Bajrami ve 63. dakikada Domenico Berardi'nin golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti.

Inter, bu mağlubiyete rağmen 15 puan ve averajla liderliğini sürdürdü. Sassuolo ise 9 puanla 8. sırada yer aldı.