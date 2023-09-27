ZiraatTürkiye Kupası 1'inci tur karşılaşmasında Erbaaspor sahasında ağırladığı Fatsa Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.
39'uncu dakikada rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı kartı gören Erbaasporlu Bora kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
74'üncü dakikada gelişen Erbaaspor atağında rakip yarı sahada Aykut'un pasıyla buluşup 3 rakibini çalımlayarak ceza sahasına giren İbrahim Kaya kalecinin sağından topu filelerle buluşturdu: 1-0
84'üncü dakikada gelişen Erbaaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Mehmet'in sert şutu filelerle buluştu: 2-0
88'inci dakikada ceza yayından serbest vuruş kullanan İbrahim Kaya'nın sert şutu filelerle buluştu: 3-0
Karşılaşma Erbaaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
STAT: İlçe
HAKEMLER: Yakup Bakır, Ali Kılıç, Volkan Kaan Topal
ERBAASPOR: Oğuzhan, Çağrı (Dk.89 İbrahim Konuksever), Cemal (Dk.78 Mehmet), İbrahim Kaya (Dk.89 Erçin), İlker Sayan, Görkem (Dk.62 Erdi), Birkan, Mahmut, Bora, Oğulcan, Anıl (Dk.46 Aykut)
FATSA BELEDİYESPOR: Ömürcan, Tayfun, Batuhan (Dk.64 Hakan), Abdulkadir (Dk.64 Muhammet Harun Genç), Hakan Aydın (Dk.64 Muhammed Öztürk), Alperen, Mücahit, Mikail (Dk.74 Serhan), Muhammed Burak Çelik (Dk.78 Buğra), Sancar, Emre
GOLLER: Dk. 74, Dk. 88 İbrahim Kaya, Dk. 84 Mehmet (Erbaaspor)
SARI KARTLAR: Bora, Çağrı, Bayduhan (Erbaaspor) – Mikail, Emre (Fatsa Belediyespor)
KIRMIZI KARTLAR: Bora (Erbaaspor)