Erbaaspor 3-0 Fatsa Belediyespor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Erbaaspor ile Fatsa Belediyespor karşı karşıya geldi. Tokat temsilcisi rakibini 3-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı. İşte maçın ayrıntıları...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.09.2023- 17:29