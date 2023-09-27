İtalya Serie A'nın 6. haftasında Cagliari sahasında Milan ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekip çıkış yakalamak isterken, konuk takım da yenilmezlik serisini sürdürme peşinde... Peki; Cagliari - Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maça dair tüm bilinmesi gerekenler...

Cagliari - Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Cagliari ile Milan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cagliari - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CAGLIARI - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cagliari - Milan maçı 27 Eylül Çarşamba günü saat 19.30'da S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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CAGLIARI - MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Cagliari

Radunovic; Hatzidiakos, Dossena, Obert; Nandez, Sulemana, Makoumbou, Deiola, Azzi; Shomurodov, Luvumbo

Milan

Sportiello; Thiaw, Kjaer, Tomori, Florenzi; Loftus-Cheek, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Giroud