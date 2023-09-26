Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası, bugün oynanacak 1. Tur maçlarıyla başlıyor. 1. Eleme turuna, Ön Eleme Turu maçları sonucu tur atlayan 14 Bölgesel Amatör Lig (BAL) ve TFF 3. Lig'den 48 olmak üzere toplam 62 takım katılıyor. Maçlar, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Bugün saat 14.00'te EdirnesporÇorlu 1947 ve 17.30'da Balıkesir-Burhaniye Bld. maçları A Spor'dan HD kalitesinde şifresiz canlı yayınlanacak.