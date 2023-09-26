Haberler Futbol Haberleri Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih'te şok sakatlık!

Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih'te şok sakatlık! Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Bayern Münih'te şok bir sakatlık yaşandı. Alman devinin yıldız ismi Serge Gnabry'nin kolu kırıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.09.2023- 00:34









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Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Bayern Münih'te flaş bir sakatlık yaşandı.



Münih'in, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Serge Gnabry, Almanya Kupası'nda oynanan Preussen Münster maçında kolunu kırdı.



"BİRKAÇ HAFTA UZAK KALACAK"



Bayern Münih teknik direktörü Thomas Tuchel'de yıldız oyuncunun maç içerisinde kolunu kırdığını resmen açıkladı.



Tuchel, "Serge Gnabry kolunu kırdı ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacak. Yarın Münih'te ameliyat olacak. Acı verici. O bizim içim çok önemli bir oyuncu ve harika bir karakter." ifadelerini kullandı.