Portekiz Premier Lig'in 6. haftasında Sporting ile Rio Ave karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Famalicao-Arouca maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maça dair tüm bilinmesi gerekenler...

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Portekiz Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sporting ile Rio Ave 6. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sporting - Rio Ave maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPORTİNG - RİO AVE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sporting - Rio Ave maçı 25 Eylül Pazartesi günü saat 22:15'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.