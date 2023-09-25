Türk futbolunun efsane çalıştırıcılarından Fatih Terim'le ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Fatih Terim geri dönüyor! Olay iddia...
Son dakika spor haberleri: Adı son dönemlerde A Milli Futbol Takımımızla anılan Fatih Terim için olay bir iddia geldi. Galatasaray'ın efsane ismi için bu iddia oldukça konuşulacak gibi duruyor. İşte son detaylar...
Türk futbolunun efsane çalıştırıcılarından Fatih Terim'le ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Sabah'ta yer alan haberde son olarak Galatasaray'da teknik direktörlük yapan Terim, eski takımına dönüyor. İşte habere dair tüm detaylar..
SON OLARAK G.SARAY'I ÇALIŞTIRDI
Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine başlayan Fatih Terim daha sonra Göztepe, A Milli Futbol Takımı, Milan ve Fiorentina'da görev yaptı.