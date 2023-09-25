Fatih Terim geri dönüyor! Olay iddia...

YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR

Son olarak Galatasaray'da teknik direktörlük yapan Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekipten sonra herhangi bir takımla anlaşma sağlamamıştı. Sabah'ın haberine göre Terim, daha önce görev yaptığı eski kulübü Fiorentina ile görüşmelere başladı.