Manchester City 2-0 Nottingham Forest (MAÇ SONUCU-ÖZET) Manchester City doludizgin!

Premier Lig'in 6. haftasında Manchester City ile Nottingham Forest karşılaştı. Çekişmeli maçta ev sahibi City, 2-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı ve 6'da 6 yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.09.2023- 19:21 Güncelleme Tarihi: 23.09.2023- 19:24