Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United, deplasmanda Burnley ile karşılaştı. Mücadeleyi Kırmızı Şeytanlar, Bruno Fernandes'in golüyle 1-0 kazandı.

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Burnley'yi 1-0 mağlup etti.

Premier Lig'in 6. haftasında, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United, Turf Moor Stadı'nda Burnley'ye konuk oldu.

Konuk ekip, 45. dakikada Bruno Fernandes'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

Manchester ekibi, bu galibiyetle ligde 9 puan ve maç fazlasıyla 8. sıraya yükseldi. 1 puanlı Burnley ise 20. sırada kaldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Manchester United'a, 3 Ekim Salı günü konuk olacak.