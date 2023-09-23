Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 5. haftada Borussia Mönchengladbach sahasında RB Leipzig'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Borussia Mönchengladbach ile RB Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig maçı 23 Eylül Cumartesi günü saat 16:30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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