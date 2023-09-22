Fenerbahçe, geride kalan sezon büyük umutlarla takımın başına Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'u getirmişti.
SON DAKİKA: Jorge Jesus'a Suudi Arabistan'da şok tepki!
Son dakika spor haberleri: Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe'de görev alan ve sözleşmesinin bitmesinin ardından Al- Hilal'in başına geçen Portekizli teknik adama Suudi Arabistan'da büyük tepki var. İşte haberin detayları...
Tecrübeli çalıştırıcı Fenerbahçe ile çıktığı ilk maçlarda aldığı sonuçlarla kısa sürede sarı-lacivertli taraftarların sevgisini kazanmıştı.
Fakat Kanarya için Dünya Kupası arası sonrası işler istenildiği gibi gitmemişti.