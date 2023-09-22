Haberler Futbol Haberleri Al Nassr 4-3 Al Ahli | MAÇ SONUCU - ÖZET (Ronaldo Merih'i üzdü)

Al Nassr 4-3 Al Ahli | MAÇ SONUCU - ÖZET (Ronaldo Merih'i üzdü) Suudi Arabistan Pro Lig 7. haftası nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. Ronaldo'lu Al Nassr, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın takımı Al Ahli ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 4-3 Al Nassr kazandı. Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.09.2023- 23:38









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Suudi Arabistan Pro Lig 7. hafta karşılaşmasında Al-Nassr evinde konuk ettiği Al-Ahli'yi 4-3 mağlup etmeyi başardı.



Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 4. ve 52. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 17. ve 45+6. dakikalarda Anderson Talisca kaydetti.



Al-Ahli'de golleri 30. dakikada Frank Kessie, 50. dakikada Riyad Mahrez ve 87. dakikada Feras Al-Birakan attı.



Milli futbolcumuz Merih Demiral, Al-Ahli adına 90 dakika sahada kaldı.



Al-Nassr bu galibiyetle puanını 15'e yükseltirken aynı zamanda rakibi Al-Ahli'yi yakalamış oldu.