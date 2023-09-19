Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Bundesliga ekibi Union Berlin'i ağırlayacak.
Real Madrid'de Arda Güler sevinci! Carlo Ancelotti açıkladı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid evinde Union Berlin'i ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi İspanyol devinin teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sakatlığı hakkında sevindirici bir gelişme paylaştı. İşte haberin detayları...
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 19.09.2023- 14:38
İspanyol devinin teknik direktörü Carlo Ancelotti mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.
Basın toplantısında soruları yanıtlayan Carlo Ancelotti, Arda Güler'in pazartesi günü takım antrenmanlarına başlayacağını söyledi.