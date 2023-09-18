İtalya Serie A'nın 4. haftasında Salernitana, evinde Torino'yu ağırlıyor. Müsabaka heyecanla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Salernitana - Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Ligde 4. hafta karşılaşmasında Salernitana ile Torino karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Salernitana - Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

SALERNITANA - TORINO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Salernitana - Torino maçı TSİ 19.30'da başlayacak. Mücadele S Sport 2'de canlı yayınlanıcak.