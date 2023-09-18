Milan idmanında Zlatan Ibrahimovic sürprizi!

Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic, geçtiğimiz aylarda futbolu bırakmıştı. Fakat buna karşın İsveçli eski futbolcu, İtalyan ekibinin idmanında görüntülendi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.09.2023- 14:30