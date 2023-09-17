La Liga'nın 5. haftasında Sevilla sahasında Las Palmas'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sevilla - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 5. haftada Sevilla ile Las Palmas kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA - LAS PALMAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Las Palmas maçı 17 Eylül Pazar günü saat 19:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.