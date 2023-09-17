İtalya Serie A'nın 4. haftasında Roma, sahasında Empoli'yi 7-0 gibi çok farklı bir skorla devirdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Roma, sahasında Empoli'yi konuk etti.

Karşılaşmayı Jose Mourinho'nun öğrencileri 7-0 kazanarak sezonun ilk galibiyetini aldı.

İlk yarıyı 2. dakikada Dybala'nın penaltısı, 8. dakikada Renato Sanches ve 35. dakikada Grassi'nin kendi kalesine attığı gollerle üç farklı önde bitiren Roma, ikinci yarıda farka gitti.

55. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Dybala'nın yanı sıra 80'de Cristante, 82'de Romelu Lukaku ve 86'da Gianluca Mancini'nin golleriyle skoru 7-0'a getiren Roma görkemli bir galibiyete imza attı.

Bu sonuçla Roma ligdeki ilk galibiyetini alarak 4 puana yükseldi, Empoli ise henüz puanla tanışamadı.