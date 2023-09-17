Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Lorient sahasında Monaco ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Fransa Ligue 1'in 5. hafta karşılaşmasında Lorient ile Monaco kozlarını paylaştı. 4 gol çıkan mücadele, 2-2 eşitlikle sona erdi.

Monaco'nun gollerini 17. dakikada Aleksandr Golovin ve 69'da Folarin Balogun kaydetti. Ev sahibinin golleri ise 2. dakikada Tosin Aiyegun ve 90+7'de Romain Faivre'den geldi.

Bu sonucun ardından Monaco 11 puana yükseldi ve namağlup liderliğini sürdürdü. Lorient ise 6 puana ulaştı.

Ligin 6. haftasında Lorient deplasmanda Nantes'la karşılaşacak. Monaco ise sahasında Nice'i ağırlayacak.