La Liga'nın 5. haftasında Getafe sahasında Osasuna'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Getafe - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Getafe - Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 5. haftada Getafe ile Osasuna kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Getafe - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GETAFE - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Getafe - Osasuna maçı 17 Eylül Pazar günü saat 15:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.