İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Wolverhampton ile Liverpool kozlarını paylaştı.
Mücadelede 1-0 geriye düşen Merseyside ekibi karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 kazandı.
Wolverhampton'ın tek golü 7. dakikada Hwang Hee-chan'dan geldi.
Liverpool'da ise golleri 55. dakikada Cody Gakpo, 85. dakikada Andrew Robertson ve 90+1. dakikada Harvey Elliott kaydetti.
Liverpool'da Mohamed Salah 3 golün de asistini yapan isim oldu.
Bu sonuçla Wolverhampton ligde 3 puanda kaldı.
Liverpool ise puanını 13'e yükseltti.