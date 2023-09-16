Hollanda Ligi'nde heyecan devam ediyor. PSV sahasında Nec Nijmegen'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, PSV - Nec Nijmegen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Hollanda Ligi'nde heyecan devam ediyor. PSV ile Nec Nijmegen karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSV - Nec Nijmegen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSV - NEC NIJMEGEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSV - Nec Nijmegen maçı 16 Eylül Cumartesi günü saat 21:00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

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