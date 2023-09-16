Juventus - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Juventus sahasında Lazio'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Juventus - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Juventus ile Lazio karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus - Lazio maçı 16 Eylül Cumartesi günü saat 16:00'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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