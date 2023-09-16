La Liga'nın 5. haftasında Barcelona sahasında Real Betis'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Barcelona - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Barcelona - Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 5. haftada Barcelona ile Real Betis kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - REAL BETİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Real Betis maçı 16 Eylül Cumartesi günü saat 22:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.