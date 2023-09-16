Al Raed - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Suudi Arabistan Ligi

Al Raed - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Suudi Arabistan Ligi

Suudi Arabistan Ligi'nde heyecan devam ediyor. Al Raed sahasında Al Nassr'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Al Raed - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.09.2023- 14:10