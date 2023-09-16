Al Ahli - Al Taawon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Suudi Arabistan Ligi

Al Ahli - Al Taawon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Suudi Arabistan Ligi

Suudi Arabistan Ligi'nde heyecan devam ediyor. Al Ahli sahasında Al Ahli - Al Taawon'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Al Ahli - Al Taawon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.09.2023- 14:10 Güncelleme Tarihi: 16.09.2023- 14:10