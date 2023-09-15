Asya Şampiyonlar Ligi'nde Persepolis ile Al Nassr salı günü karşı karşıya gelecek. Tahran'da oynanacak karşılaşma öncesinde ülkede sim kart krizi çıktı.

Persepolis kulübü başkanı Reza Darvish, "İtibarımızı lekelemek isteyen bazı kişiler, futbolculara filtresiz internete erişimleri olmayacağı için İran'a gelmemelerini söylüyor. Irancell'in CEO'su ile konuştum ve ona oyunculara ve personele İran'a girdikleri andan ayrıldıkları ana kadar kullanabilmeleri için sınırsız internet içeren Irancell SIM kartları vermek istediğimizi söyledim" dedi.

İRAN'DA BÜYÜK TEPKİ

İran'da internet büyük ölçüde kısıtlanmış durumda ve on binlerce web sitesi ile önemli küresel mesajlaşma ve sosyal medya platformları engellenmiş durumda. Dünya yıldızı futbolcuların ülkeye gelmekte tereddüt etmemeleri için gerçekleştirilen girişim İran halkını ise kızdırdı. Kısıtlamasız ve sınırsız internet erişimi sağlanmasıyla, vatandaşların erişemediği hizmetleri Ronaldo'ya sunmanın bir hakaret ve ayrımcılık olacağı yönünde sesler yükseldi.

BAKAN AÇIKLADI: AYRICALIK YOK

Bunun üzerine İran Kültür ve Turizm Bakanı İzzetullah Zargami, maç için ülkeye gelecek Suudi ekibi Al Nassr'ın futbolcusu Ronaldo'nun ailesi ve dostlarıyla görüşmek için İran'ın yerel mesajlaşma uygulamaları kullanması gerektiğini söyledi. Ortadoğu ülkesinde internet kısıtlamaları, geçen yıl başlayan hükümet karşıtı protestoların ardından iyice artarken, ülkede milyonlarca kişi bunu aşmak için VPN kullanıyor.