Suudi Arabistan Pro Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Al Akhdoud sahasında Al Ittihad'ı konuk edecek. Mücadeleye dair tüm detaylar haberimizde...
AL AKHDOUD - AL ITTİHAD MUHTEMEL 11'LER
Al Akhdoud: Vitor, Kvirkvelia, Alyami, Bruca, Al Zabdani, Al Mansour, Collado, Al Muwallad, Tanase, Al Harthi, Tawamba.
Al Ittihad: Grohe, Alolayan, Hawsawi, Sharahili, Bamsaud, Kante, Fabinho, Romarinho, Hamdallah, Coronado, Benzema.
AL AKHDOUD AL ITTİHAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Al Akhdoud Al Ittihad arasında oynanacak maç 14 Eylül Perşembe günü TSİ 18.00'de başlayacak. Mücadelenin Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.