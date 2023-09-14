Al Akhdoud-Al Ittihad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Al Akhdoud-Al Ittihad maçı CANLI İZLE

Suudi Arabistan Pro Lig'in 6. haftasında Al Akhdoud evinde Al Ittihad ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Al Akhdoud - Al Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.09.2023- 15:35