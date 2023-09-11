İzlanda - Bosna Hersek maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

İzlanda - Bosna Hersek maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan, J Grubu'ndaki İzlanda - Bosna Hersek karşılaşmasıyla devam edecek. Zorlu mücadele Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanacak. Peki İzlanda - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.09.2023- 11:00