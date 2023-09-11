İtalya'da Pogba şoku! İtalya'da gündem Paul Pogba. Fransız yıldızın Udinese maçı öncesi doping testi pozitif çıktı. Pogba, İtalya Anti Doping komitesi tarafından tedbiren futboldan geçici olarak uzaklaştırıldığını duyurdu. Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.09.2023- 21:27









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Juventus'un Fransız yıldızı Paul Pogba doping nedeniyle futboldan uzaklaştırıldı.



Yıldız futbolcunun 20 Ağustos'ta Udinese ile oynanan maçın ardından yapılan doping testi pozitif çıktı. Juventus, ligin ilk haftasında oynanan Udinese karşılaşmasını 3-0'lık skorla kazanmıştı. Pogba ise o mücadelede süre almamıştı.



Juventus, 30 yaşındaki futbolcunun doping testinin pozitif çıkması nedeniyle İtalya Anti Doping komitesi tarafından tedbiren futboldan geçici olarak uzaklaştırıldığını duyurdu.



Paul Pogba hakkındaki nihai kararın kısa süre içerisinde verilmesi bekleniyor.