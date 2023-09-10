Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Real Madrid'den şok Arda Güler kararı!
Sezon başında Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İspanyol ekibi, yaşadığı sakatlık sonrası en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan milli yıldız hakkında şok bir karar aldı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
18 yaşındaki genç yıldız, sarı lacivertli kulüpten 20 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında İspanyol devine transfer olmuştu.
Ayrıca yapılan sözleşmeye 10 milyon Euro'luk bonus maddesi de eklenmişti.