EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Litvanya sahasında Sırbistan'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Litvanya - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Litvanya - Sırbistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Litvanya ile Sırbistan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Litvanya - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LİTVANYA - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Litvanya - Sırbistan maçı 10 Eylül Pazar günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.