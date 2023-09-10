Kırşehir Belediyespor - Diyarbekirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 2. Lig

TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. hafta maçında Kırşehir Belediyespor sahasında Diyarbekirspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kırşehir Belediyespor - Diyarbekirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kırşehir Belediyespor - Diyarbekirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. hafta maçında Kırşehir Belediyespor ile Diyarbekirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Kırşehir Belediyespor - Diyarbekirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KIRŞEHİR BELEDİYESPOR - DİYARBEKİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kırşehir Belediyespor - Diyarbekirspor maçı 10 Eylül Pazar günü saat 16:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.