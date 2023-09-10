Haberler Futbol Haberleri İrlanda 1-2 Hollanda | MAÇ SONUCU - ÖZET

İrlanda 1-2 Hollanda | MAÇ SONUCU - ÖZET UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde Hollanda, İrlanda'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Hollanda grupta 9 puana yükseldi. İrlanda Cumhuriyeti 3 puanda kaldı. Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.09.2023- 00:17









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UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde Hollanda, İrlanda deplasmanına konuk oldu. Hollanda, 1-0 geriye düşmesine rağmen maçı 2-1 kazandı.



İrlanda Cumhuriyeti 4. dakikada Adam Uche Idah'ın penaltıdan attığı golle öne geçti. Hollanda bu gole, 19. dakikada penaltıdan Cody Gakpo ile karşılık verdi. İlk yarı 1-1 sona erdi.



Hollanda'da 56. dakikada sahneye çıkan Wout Weghorst, takımına galibiyeti getirdi.



Bu sonucun ardından Hollanda grupta 9 puana yükseldi. İrlanda Cumhuriyeti 3 puanda kaldı.



Hollanda, gruplardaki bir sonraki maçında sahasında Fransa'yı konuk edecek. İrlanda Cumhuriyeti ise Yunanistan ile karşı karşıya gelecek