EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Finlandiya sahasında Danimarka'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Finlandiya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Finlandiya - Danimarka maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Finlandiya ile Danimarka kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Finlandiya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FİNLANDİYA - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Finlandiya - Danimarka maçı 10 Eylül Pazar günü saat 19:00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.