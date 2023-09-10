Cristiano Ronaldo'dan depremzedeler için örnek davranış!
Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun, Fas'ın Marakeş şehrindeki otelini depremzedelerin kullanımına açtığı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 10.09.2023- 09:47
İspanyol basını, Cristiano Ronaldo'nun Fas'ı vuran deprem felaketinde evsiz kalan onlarca kişiye otelini açtığını sayfalarına taşıdı. Marakeş şehrinde lüks oteli bulunan süper yıldızın evsiz kalen ve evlerine giremeyen depremzedelerin kullanımı için otelinin kapılarını açtığı belirtildi.
Cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası ölü ve yaralı sayısının 1000'leri aştığı resmi kaynaklar tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.