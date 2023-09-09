Yunanistan - Cebelitarık maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? | EURO 2024

Yunanistan - Cebelitarık maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? | EURO 2024

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Yunanistan evinde Cebelitarık'ı konuk edecek. Zorlu mücadelenin yayın bilgileri aratılıyor. Peki, Yunanistan - Cebelitarık maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.09.2023- 18:20