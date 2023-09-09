İrlanda Cumhuriyeti - Hollanda maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? | EURO 2024

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. İrlanda Cumhuriyeti evinde Hollanda'yı konuk edecek. Zorlu mücadelenin yayın bilgileri aratılıyor. Peki, İrlanda Cumhuriyeti - Hollanda maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan yayınlanacak?

EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. İrlanda Cumhuriyeti sahasında Hollanda'yı konuk edecek. Zorlu mücadelenin yayın bilgileri aratılıyor. Peki, İrlanda Cumhuriyeti - Hollanda maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?



İRLANDA CUMHURİYETİ - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında yapılacak olan İrlanda Cumhuriyeti - Hollanda maçı, 10 Eylül 2023 Pazar günü, TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşmanın S Sport 2'den canlı olarak yayınlanacak.