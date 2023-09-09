Arnavutluk - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Elemeleri

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Arnavutluk - Polonya kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı bulunuyor. Peki, Arnavutluk - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Arnavutluk ile Polonya, E Grubu 6. maçında kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadelenin yayın bilgileri aratılıyor. Peki, Arnavutluk - Polonya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARNAVUTLUK - POLONYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arnavutluk'un Polonya'yı ağırlayacağı maç 10 Eylül Pazar günü TSİ 21.45'de oynanacak. Zorlu mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen ve CANLI yayınlanacak.