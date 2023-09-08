İrlanda - Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri | A SPOR CANLI İZLE

İrlanda - Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri | A SPOR CANLI İZLE

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan, A Grubu'ndaki İrlanda - Türkiye karşılaşmasıyla devam edecek. Zorlu mücadele Turner's Cross Stadyumu'nda oynanacak. Peki İrlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.09.2023- 17:30 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023- 17:35