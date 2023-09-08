2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan ile Letonya kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 5-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri Bruno Petkovic (2), Luka Ivanusec, Andrej Kramaric ve Mario Pasalic kaydetti.

Bu sonucun ardından Hırvatistan 7 puana yükseldi. Letonya ise 0 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçında Hırvatistan 11 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Ermenistan ile karşılaşacak. Letonya ise yine aynı tarihte sahasında Galler'i ağırlayacak.