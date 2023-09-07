2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri B Grubu'nda grup lideri Fransa ile İrlanda kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
FRANSA İRLANDA İLK 11'LER
Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud.
İrlanda: Bazunu, Duffy, Egan, Colins, Knight, Cullen, Stevens, Browne, Molumby, Ogbene, Idah.
FRANSA - İRLANDA CUMHURİYETİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fransa - İrlanda Cumhuriyeti maçı, 7 Eylül 2023 Perşembe günü TSİ 21.45'te başladı. Karşılaşma S Sports Plus ve S Sport'tan canlı yayınlanıyor.