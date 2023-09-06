EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Slovakya sahasında Portekiz'i konuk edecek. Zorlu mücadelenin yayın bilgileri aratılıyor. Peki, Slovakya - Portekiz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Slovakya, Portekiz ile karşı karşıya gelecek.
SLOVAKYA - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Slovakya'nın Portekiz'i ağırlayacağı maç 8 Eylül Cuma günü TSİ 21.45'te oynanacak. Mücadele S Sport 2'den canlı yayınalacak.