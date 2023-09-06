Lüksemburg - İzlanda maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? (EURO 2024 Elemeleri)
2024 Avrupa Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Lüksemburg, evinde İzlanda'yı ağırlıyor. Zorlu müsabakanın yayın bilgileri aratılıyor. Peki, Lüksemburg - İzlanda maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.09.2023- 15:40
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Lüksemburg, İzlanda ile karşı karşıya gelecek.
LÜKSEMBURG - İZLANDA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Lüksemburg'un İzlanda'yı ağırlayacağı maç 8 Eylül Cuma günü TSİ 21.45'te oynanacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.